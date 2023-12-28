全國青少年冬訓會 足協促杜絕踢假波

【本報綜合報道】中國足球協會周二在北京召開2024年全國青少年冬訓動員會議，中國足協主席宋凱表示，青少年足球工作要從急功近利向久久為功轉變，堅決杜絕因過度追求賽事成績導致的假球、默契球、「斷子絕孫腳」等在球場出現。

今次是中國足協相隔多年後，再度舉行全國青少年冬訓會，各地方體育行政部門、足協、中超、中甲球會有關負責人等120多人與會。自2002年韓日世界盃後，中國男足再未能夠躋身世界盃決賽周，國少隊和國青隊則是近20年未能夠登上世少賽和世青賽舞台。宋凱表示，中國足球職業化改革30多年，但在國際足球賽場依然舉步維艱；又提到今年在奧運會預賽、女足世界盃、杭州亞運會三大賽事中連續失利的中國女足，認為究其根本，還是訓練不到位。

倡由重成績轉移為重培養 宋凱提出恢復組織全國青少年冬訓工作，是中國足協提升青少年競訓水平的一項重要舉措，也將成為今後的常態化工作。

他表示，青少年足球工作要把思路從重競賽組織轉移到重視訓練質量，從重比賽成績轉移到教練和球員培養；又強調要深度調整改革青少年足球領域評價方式，堅決破除青少年足球領域存在的重錦標、輕訓練，重成績、輕培養，重當下、輕長遠的不良形象。