國台辦斥美加速武裝台灣 鼓動對抗

陳斌華

【本報綜合報道】國台辦發言人陳斌華周三在北京舉行的記者會上，批評美國執意在《2024年度國防授權法案》塞入涉台內容，粗暴干涉中國內政，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，對此表示強烈不滿和堅決反對。對於台灣民進黨總統候選人賴清德聲稱若他當選，兩岸戰爭的風險最低，陳斌華回應時反問「你們信嗎？」他斥責民進黨當局延長義務兵役期，裹挾台灣青年上戰場充當台獨炮灰。

陳斌華表示「台獨」意味戰爭，民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，賴清德作為民進黨當局的頭面人物、自詡「台獨工作者」，卻說自己當選風險最低，「台灣民眾會相信嗎？我看連他自己都不會相信」。對於國民黨總統候選人侯友宜表示若當選，將推進與中國大陸對話協商、交流合作，陳斌華稱只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，兩岸關係就能夠重回和平發展正軌，兩岸協商談判就可恢復，甚麼事情都好商量。至於有傳民進黨當局將以中國大陸呼吸道疾病嚴重為由，禁止當地台胞返台投票，他強調中國大陸台胞返台投票是他們的權利。

針對美國簽署包含涉台消極內容的《國防授權法案》，陳斌華指摘美方一些人嘴上說希望台灣海峽和平穩定，實則加速武裝台灣，為「台獨」分裂勢力遞刀子、送槍炮，鼓動兩岸對抗，敦促美方切實恪守在台灣問題上所作的嚴肅政治承諾，將不支持「台獨」的表態體現在具體行動上，不得實施上述法案涉台消極條款，立即停止武裝台灣，停止介入台灣選舉。

此外，全國人大外事委員會發言人許東周三亦批評，美國簽署成法的《國防授權法案》鼓吹對華戰略競爭，嚴重損害中國主權安全發展利益，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

陸委會籲民眾評估赴陸風險 另一方面，台灣傳媒周二報道，近日有從事宗教研究的台灣或外國學者和師生被扣留在中國大陸機場8小時，台灣一貫道信徒赴中國大陸被關押偵訊多天，亦有人的台胞證無故遭注銷，但陸方不願說明理由。台灣陸委會建議民眾赴中國大陸前做好風險評估，沒必要勿前往當地。