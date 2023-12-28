山東號前研製總指揮 涉賄濫權囚13年

胡問鳴

【本報綜合報道】上海市第一中級人民法院周二公開宣判，前中國船舶重工集團有限公司黨組書記、董事長胡問鳴受賄一案，依受賄罪、國有公司人員濫用職權罪判囚13年有期徒刑，併處罰金500萬元（人民幣‧下同，約561萬港元）；追繳其扣押、凍結在案受賄所得財物及其孳息，上繳國庫；對扣押在案的濫用職權涉案錢款發還遭受損失的相關單位。

非法收取6722萬元 經審理查明，曾經出任國產航空母艦山東號研製總指揮的胡問鳴，2001年至2020年利用擔任多間航天公司不同職務上的便利或職權、地位形成的便利條件，為相關單位及個人在工程承攬、業務合作、資產收購、幹部提拔及吸存攬儲等事項提供協助，非法收受財物合共5,986萬元（約6,722萬港元），其中995萬餘元（約1,117萬港元）未實際取得。他2013年至2015年擔任中國船舶工業集團黨組書記、董事長期間，接受他人請託並收受賄賂，在該集團下屬公司資產重整過程中，故意違背國有資產經營管理職責，違規對民營船廠資產收購，造成特別重大損失。

法院認為胡問鳴受賄金額特別巨大，徇私舞弊濫用職權致使國家利益遭受特別重大損失，均應依法懲處，予以併罰。鑑於他部分受賄屬未遂，濫用職權造成的損失案發後全部追回，到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物全部查扣到案，檢舉他人亦構成重大立功，具有多個法定、酌定從寬處罰情節，對其上述犯罪可從輕處罰。