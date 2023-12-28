全國政協主席會議 3人遭撤委員職務

吳燕生

【本報綜合報道】中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧昨天在北京召開政協第十四屆全國委員會第十二次主席會議，會議審議通過關於撤銷吳燕生、劉石泉及王長青政協第十四屆全國委員會委員資格的決定，提請第五次常委會會議追認。

提請常委會議追認 資料顯示，吳燕生1963年7月出生，是湖北漢陽人。他1994年12月入黨，1989年2月參加工作，在中國運載火箭技術研究院第一設計部畢業，具研究生學歷，也是工學博士，研究員及國際宇航科學院院士。他曾任航天科技集團總經理、黨組副書記等職，於2018年5月任航天科技集團董事長、黨組書記。

劉石泉1963年1月出生，是湖北大冶人，於1985年9月入黨，在華中理工大學固體力學專業畢業，擁有研究生學歷及碩士學位等。他曾任航天科工集團總經理、黨組副書記等職，於2022年5月任兵器工業集團董事長、黨組書記。王長青1972年9月出生，擁有研究生學歷及工學博士學位，屬中共黨員。他曾任航天科工集團三院院長、黨委副書記等職，於2023年6月任航天科工集團副總經理、黨組成員。

劉石泉 王長青