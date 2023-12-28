舉報詭異綠光 內地房東阻竊密
【本報綜合報道】中國國家安全部昨日披露一宗竊取軍事機密案，一名屋主把單位租給外國人後，發現屋內每晚發出詭異綠光，調查後發現境外勢力偷拍軍事設施。該部門警告，隨意拍攝軍事裝備可能危害國家安全。
設備或可觀測海軍基地
文章指，案中屋主李×把一個在海濱城市的房間租給境外某公司，從來沒有人入住，晚上屋內卻發出詭異綠光，情況很可疑。李×認為可能涉及國家安全，決定向國家安全機關舉報。當局調查發現，該濱海高檔小區不僅可以把沿海景色盡收眼底，如果借助專業設備，還能夠遠距離觀測小區對面的海軍基地。該基地承擔中國多項軍事任務，每年都有重要軍事活動，亮相的海軍裝備不乏「撒手鐧」武器，是境外間諜情報機關滲透竊密的重點目標。
國家安全機關認定，泛綠光的設備是境外間諜情報機關布設之竊拍竊照設備，企圖通過視像監控方式，竊取中國新型軍事裝備秘密，若影像被傳輸至境外，將嚴重危害國家安全。文章指出，在李×主動舉報和積極配合下，國家安全機關採取行動斬斷境外竊密黑手，及時消除現實危害，所以依法給予李×重大貢獻獎勵。
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