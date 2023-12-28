舉報詭異綠光 內地房東阻竊密

設備或可觀測海軍基地

文章指，案中屋主李×把一個在海濱城市的房間租給境外某公司，從來沒有人入住，晚上屋內卻發出詭異綠光，情況很可疑。李×認為可能涉及國家安全，決定向國家安全機關舉報。當局調查發現，該濱海高檔小區不僅可以把沿海景色盡收眼底，如果借助專業設備，還能夠遠距離觀測小區對面的海軍基地。該基地承擔中國多項軍事任務，每年都有重要軍事活動，亮相的海軍裝備不乏「撒手鐧」武器，是境外間諜情報機關滲透竊密的重點目標。