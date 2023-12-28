收買數十官員遭揭穿 CIA華間諜網難復原

美國《華爾街日報》周二引述多名現任及前任美國官員報道，中國2012年中瓦解美國中央情報局（CIA）在華間諜網後加強監控，CIA目前仍然無法重建在華人力情報的能力，令美方對中方領導人及其核心圈子的了解有限，難以窺探對方就台灣等關鍵安全問題的秘密商議。報道亦披露，CIA早年利用中國政府高層的腐敗現象，收買數十名官員做間諜，但之後被中方識破，逐一揪出涉事官員。

報道指出，中國反間諜人員約10年前有計劃地圍剿CIA在華線人網絡，幾乎令美國在當地的情報網絡癱瘓，有20多名向美國提供情報的人被處決或監禁，包括一些中方高級官員。美國政府從未公開承認2010年至2012年間損失中國線人，知情官員透露，CIA曾經利用中共較高層級和政府部門普遍存在的腐敗，招募一批中方官員作為有償線人，但CIA與線人之間的秘密通訊有漏洞，相信北京是發現該漏洞而成功破壞CIA間諜網絡，並逐一抓獲叛國者，目前不知細節及CIA是否有人被追究責任。

一名前美國高級官員談到此事時，連續說出3個「可怕」，直言「我懷疑此後能否在很大程度上恢復元氣」。另一位前美國情報官員指出，CIA滲透中國程度之深讓人震驚，也成為促使中方高度重視安全和忠誠的原因之一，至少在一段時間內，這阻礙CIA在全球招募外國線人的工作。

電子監聽難取代人力情報 報道同時提到，中國政府的監控系統無處不在，又會從各大城市的監控系統和大批監視者收集的資訊挖掘有用情報，美方指招募中國線人、面見中國線人比以往任何時候都危險，目前CIA有關中國的情報絕大部分來自電子監聽手段，即攔截電話、電郵和其他各種形式的數碼通訊，要了解中方領導人的計劃只能夠通過推斷及解讀他發表的公開聲明，但這些手段在洞察對手的真實意圖或弱點方面不能夠取代人力情報。

美國前官員表示，中方行動延展到CIA試圖招攬中國官員和商人為線人的第三方國家，有在一個拉美國家秘密活動的美國情報官員，遭一隊中方人員跟蹤，美國情報人員坐在一間餐廳時，中方人員對他們錄像。

對華任務預算增加逾一倍 中國是CIA的頭號情報工作目標，近年CIA把大量中東反恐工作的情報資源調撥到對華任務，近來數周分配部分資源應對以巴戰事。CIA局長伯恩斯（William Burns）向《華爾街日報》表示，中國仍然是CIA的首要目標，局方把中國問題作為全球優先事項來應對，過去3年用於中國任務的預算資源增加一倍多，還成立中國任務中心，作為CIA唯一單一國家任務中心，協調對華任務工作。他續指，CIA在平衡當前一系列衝突在內的多個優先事項之際，將會認真應對中國帶來的長期戰略挑戰。本報綜合報道

中國瓦解美國中央情報局的線人網絡。（Getty Images圖片） 伯恩斯