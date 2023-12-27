拜登民意支持跌 勸退參選捧新星

明年11月5日是美國總統選舉日，目前民主、共和兩黨政要已在磨拳擦掌。首先是今年2月，美國廣播公司（ABC News）及《華盛頓郵報》（Washington Post）的民意調查顯示，不希望總統拜登連任的美國民眾有66%，不希望前總統特朗普當上新一任總統的亦有56%。這無疑是鼓勵民主黨及共和黨的年輕一代政治領袖，更有野心在總統初選中挑戰拜登及特朗普，期望最終可以成為所屬政黨的總統候選人。

其次是民意調查公司Stack Data Strategy最近的民調發現，拜登的支持者比例一直下跌，包括賓夕凡尼亞和佛羅里達這兩個長期的搖擺州份。賓夕凡尼亞州傾向支持共和黨的原因，是拜登這幾年管治下，該州遭受高通脹及經濟不景打擊；而佛羅里達就是2016年大選倒向特朗普、助他擊敗民主黨候選人希拉妮的關鍵州份。

選民紛轉撐共和黨 如今佛羅里達州有更多選民轉向支持共和黨，雖然該州的拉丁裔比例很高，2020年佔人口的26.5%，過去拉丁裔美國人通常是民主黨的大力支持者，但近年大量來自古巴及委內瑞拉的移民，思想傾向更保守而多數支持共和黨。另一個原因是佛州的共和黨州長德桑蒂斯表現非常好，也吸納更多選民支持，如今共和黨的支持度比民主黨高出7%。而密歇根州是另一個轉變的州份，因為該州有不少回教人口不再支持民主黨。目前民主黨唯一能樂觀的，是65歲以上的選民更多轉向支持該黨。

就目前情況而言，仍大有可能是民主黨總體得票會更多，但分攤到各州，會出現共和黨取得更多選舉人票。這又將挑起一個爭議，就是國會會否提出及通過修改選舉法，用絕對得票多數替代選舉人票制度。

《紐約時報》及錫耶納學院於上月初的調查結果顯示，在6個搖擺州份，即內華達、喬治亞、亞利桑那、密歇根、賓夕凡尼亞及威斯康辛中，特朗普在5個州支持度領先，拜登只在威斯康辛州領先。這是一個嚴重警號，顯示拜登令更多民主黨傳統支持者，如拉丁裔、非洲裔、年輕及女性選民離棄他，民主黨政要開始擔心繼續支持拜登出選，會令民主黨遭受嚴重挫敗，並失去兩院控制權，勸退拜登及推出新星是可能的選項。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻