阻KIT色素沉着首例 試管嬰破變黑魔咒

【本報綜合報道】KIT基因突變屬一種罕見疾病，會導致色素沉着，使皮膚異於常人。中國湖北一位患有KIT基因突變的男子，通過胚胎植入前遺傳學檢測（PGT）技術，近日在上海喜獲健康寶寶，是全球首例通過PGT技術成功阻斷KIT基因相關罕見色素沉着症、胃腸間質瘤的試管嬰兒。

選不帶基因突變胚胎移植

海登（化名）自一歲起身上開始出現黑色斑點，黑色素隨年齡增長蔓延，幾乎全身皮膚變黑。為了讓下一代擺脫魔咒，海登和妻子到上海接受全面基因檢測和遺傳諮詢，並接受了專家建議的PGT助孕方案，藉此阻斷KIT基因突變的家族傳遞。夫婦兩人其後從兩枚不攜帶父源KIT基因突變的胚胎中，選擇一枚胚胎移植，並成功懷孕，至本月中旬誕下健康嬰兒。