探測器入軌 下月試降 日本爭成 登月第5國

日本宇宙航空開發機構（JAXA）前日讓月球探測器「SLIM」進入繞月軌道，將於明年1月20日凌晨前後開始下降，大約20分鐘後降落到月球赤道周邊的隕石坑附近。若成功將是日本首次實現登月，也將令日本成為繼前蘇聯、美國、中國、印度之後第5個達成登月的國家。

SLIM今年9月7日搭乘H2A火箭47號機從鹿兒島縣發射升空，它實施利用月球重力改變軌道的「繞行星變軌」等機動，在遠離地球和月球的軌道上飛行，然後進入繞月軌道，希望實現與目標地點誤差在100米以內的精準着陸，並會在着陸地點上方約兩米處分離出兩個小型探測器，分別拍攝月球影像。

開發載人探測車維生系統 與此同時，日本將開發在月球使用的載人探測車和生命維持系統，為美國太空總署（NASA）月亮女神號國際載人登月計劃作出貢獻，預計太空人屆時可以在不穿太空服的情況下乘坐探測車行駛於月球表面，並通過生命維持系統在月球過上與地球相同的生活，有助於開展遠離基地的大範圍調查。

與美協調 至少一人可登月 至於日美兩國政府則在進行最終協調，希望讓日本太空人登上月球，至少一人可確定登月，預計最快下個月達成協議，人選之一可能包括JAXA於今年二月選出的載人探月女太空人候選人米田步。米田步曾在記者會上表示：「我認為前面的道路不會一帆風順，但如果可能的話，我希望能登上月球，有興趣看看月食期間從月球看地球是甚麼樣子。」本報綜合報道