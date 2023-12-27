買通泰國退役少將 台商圖殺妻兒報復

【本報綜合報道】台灣一名68歲商人近日在泰國涉嫌買通當地退役海軍少將和海軍軍官，企圖謀殺自己的妻兒和律師，結果在曼谷被逮捕。泰國警方在該名台商家中查獲包括手榴彈、榴彈在內的大批軍火。

該張姓台商曾經擔任一間市值高達10億泰銖（約2.2億港元）的公司總裁，又安排其泰籍妻子和兒子成為公司董事。後來他因挪用公司公款等不法行為，去年被兒子提出多達20宗民事和刑事訴訟，並要求他從公司董事會除名，他因此懷恨在心。

為了報復，張男找到曾經出任公司顧問的前泰國海軍少將普拉凱普（Prakaipruek Srifa） 幫忙，後者再找來曾擔任泰國海軍軍官的前下屬塔瓦拉（Thewarat Mangkorn）。塔瓦拉僱用殺手跟蹤張男的妻兒和律師，張男兒子因感覺連日被人跟蹤，先讓母親回台灣，然後報警。

曼谷拘捕3人 泰國警方上周五在曼谷以預謀殺人罪逮捕張男、普拉凱普、塔瓦拉。據指他們沒想到會被捕，還以為槍手已經完成任務；至於槍手沒下手的原因，據報是報酬被減。