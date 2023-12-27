風雨摧殘澳洲東岸 兩男女遭塌樹砸亡

澳洲東岸多地在聖誕期間遭遇狂風暴雨來襲，其中以昆士蘭、維多利亞、新南威爾士省最為嚴重，不但出現雷暴及冰雹等極端天氣，並造成至少兩人死亡。強降雨令昆士蘭布里斯班及黃金海岸大量電線杆倒塌，逾11萬戶停電。此外，惡劣天氣也令悉尼機場多班航機延誤或取消。

在昆士蘭黃金海岸，一名59歲的女子在周一聖誕節當日被大樹擊中，不幸身亡。一名參與救援行動的醫務人員表示，車輛要在高速公路上繞開倒塌的樹木，不少大樹被連根拔起，猶如災區的場景令他感到震驚，該名女死者頭部嚴重受傷，當場死亡。

昨日亦發生同樣意外，維多利亞省吉普斯蘭一名男子在家中被大風吹倒的樹木擊中身亡。樹木倒塌嚴重影響當地交通，另有一名女子駕駛的汽車遭塌下的大樹擊中，受困逾句鐘。當地緊急部門接獲逾1,200個求助電話，內容大多與樹木倒塌或堵塞道路有關。

多區嚴重水浸 明日料好轉 昆士蘭的大風每小時風速高達120公里，街道上滿目瘡痍，場面猶如災難片。新南威爾士及維多利亞西部地區也因大雨造成嚴重水浸。氣象局表示，東岸不穩定天氣將持續，預料昨日拆禮物日東岸會出現陣雨和雷暴，至明日天氣才會好轉。

新南威爾斯州應急部門官員卡恩斯（Sean Kearns）表示，雖然難以預測不同災區的影響程度，已讓救援人員做好救援準備，當地有部分地區一小時的降雨量達到60毫米，他建議駕車出行的人不要停在樹下，如有必要就靠邊停車，倘若道路被洪水淹沒，則不要再水中行走。本報綜合報道