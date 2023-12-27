烏導彈襲克里米亞 俄羅斯艦毀人亡

烏克蘭再度對俄羅斯佔據的克里米亞半島發動遠程攻擊，位於當地東南部沿岸、遠離前線的港口城市費奧多西亞（Feodosia），周二凌晨發生猛烈爆炸，烏克蘭空軍宣稱摧毀一艘俄軍登陸艦。俄羅斯國防部證實軍艦受損，但國防部長紹伊古表示，俄方武裝力量完成今年的重點任務，挫敗烏方大肆宣揚的反攻。

網上流傳的照片及影片顯示，費奧多西亞發生爆炸期間，現場出現一個巨大火球，一艘停泊在碼頭的船隻陷入火海。烏克蘭空軍其後宣稱，部隊成功打擊停靠上址的俄羅斯海軍登陸艦新切爾卡斯克號，揶揄俄羅斯黑海艦隊規模愈來愈小，感謝所有參與今次行動的烏方人員。根據周二日間拍攝的照片，新切爾卡斯克號處於半沉狀態，只有艦身上層結構露出水面，但這些部分嚴重焚毀熏黑，幾乎肯定徹底報銷。

烏克蘭空軍向傳媒透露，新切爾卡斯克號遭多於一枚的巡航導彈擊中，並提到烏方現時配備英國暴風影巡航導彈及法國SCALP-EG巡航導彈，但未有說明哪款參與今次行動。英國國防大臣夏博思回應時表示，今次行動證實俄烏戰爭陷入僵局的說法是錯誤，指出主張的人士沒有留意過去4個月，俄羅斯黑海艦隊20%艦艇已經被摧毀。

至今4艘同類艦遭敵方破壞 連同新切爾卡斯克號在內，俄羅斯自去年2月起對烏克蘭發動全面戰爭以來，已經有4艘同級登陸艦遭烏軍突襲得手，其餘艦艇是去年3月24日受損的凱撒‧庫尼科夫號、今年8月4日遭無人艇攻擊的奧列涅戈爾斯克‧戈爾尼加號、今年9月13日遭重創的明斯克號。新切爾卡斯克號去年3月24日也因烏方襲擊受損，今次卻難逃厄運。

克里米亞半島當局表示，烏克蘭對費奧多西亞的襲擊造成一人死亡及兩人受傷，運輸基礎設施如常運作，包括鐵路運輸及克里米亞大橋。克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，紹伊古已經向總統普京報告費奧多西亞遇襲及新切爾卡斯克號受損的情況。

俄防長稱今年成功阻烏反攻 另一方面，紹伊古周二在總結工作成果的電話會議表示，俄方武裝力量過去一年的主要工作，集中在完成對烏克蘭的特別軍事行動目標，其中一項重要目標是挫敗烏克蘭及北約宣揚的烏軍反攻；俄軍同時不斷佔據愈來愈有利的位置，並在所有方向上擴大控制區。他透露，最高統帥普京高度評價國防部領導層及工作人員的努力。

紹伊古指出，俄羅斯國防軍工企業成倍地提高產量、晝夜不斷地工作，保障特別軍事行動的需求，涉及需求量最大的武器及殺傷兵器的生產，很多企業更轉為全天工作制。他聲言，俄羅斯國防軍工企業向被吹噓的西方國家軍事技術潛力發起挑戰。本報綜合報道

新切爾卡斯克號 費奧多西亞位置圖