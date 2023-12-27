華艦被指紅海拒救以船 證實假消息

【本報綜合報道】也門叛軍青年運動接連攻擊紅海商船，社交網近日有帳號以美國傳媒為消息來源發文，宣稱中國軍艦在紅海拒絕救援外國船隻，但該美國傳媒根本沒有相關報道。中國官媒引述中國海軍權威人士表示，此為虛假訊息及惡意炒作。

涉事社交網帳號自稱專注發布關於地緣政治和武裝衝突的突發新聞，聲稱轉載美國傳媒突發消息，表示中國軍艦在曼德海峽拒絕協助以色列貨船，無視對方呼救，貼文也配上一張中國軍艦的照片；貼文引起了巨大爭議，但很快被指是謠言。涉事社交網在貼文下方添加說明，表示內文提及的美國傳媒沒有相關報道，發文內容疑似虛構，貼文配圖是2016年在柬埔寨拍攝。中國官媒表示，上述謠言被證實是假新聞。

曼德海峽疑似華艦 偵察美航母 與此同時，網民發布上周六拍攝的衞星圖像，表示美國航空母艦艾森豪威爾號及神盾巡洋艦菲律賓海號在亞丁灣活動，位置是曼德海峽東南方。發布者指出，衞星圖像也顯示在上述美國軍艦附近，出現一艘不明外國軍艦，懷疑是中國驅逐艦烏魯木齊號。有人猜測烏魯木齊號可能把握難得的機會，近距離收集美國航空母艦情報。

根據中國國防部發布的資料，烏魯木齊號隸屬於中國海軍第45批護航編隊，與護衞艦臨沂號與綜合補給艦東平湖號合共3艘軍艦，今年9月12日從山東省青島市啟航，前往亞丁灣、索馬里海域執行護航任務。第45批護航編隊今年10月2日在亞丁灣西部海域與第44批護航編隊完成任務交接，本月4日更完成中方第1,600批護航任務。

中美軍方曼德海峽角力圖