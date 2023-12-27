中國血統以國女被擄 內塔尼亞胡盼華介入

【本報綜合報道】巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯今年10月7日襲擊以色列，並擄走大批人質，包括有中國血統的以色列女子阿加曼尼（Noa Argamani），至今尚未獲釋。以色列總理內塔尼亞胡表示，已經告知中國大使館請求中國領導人介入救援。

內塔尼亞胡周一談及其致力解救人質的行動時，提到近日透過中國駐以色列大使蔡潤，希望對方直接向中國領導人傳達上述訊息。他指出，阿加曼尼的母親來自中國，並身患末期癌症，希望在離世前見女兒最後一面。內塔尼亞胡越過外交禮節和規則提出請求，蔡潤向他確認已經傳達上述訊息。25歲阿加曼尼在以色列南部參加音樂節時，遭哈馬斯武裝分子綁架，當時她哭喊「別殺我」的影片在網上廣為流傳。

另一方面，內塔尼亞胡於周一早上前往加薩地帶北部地區探望士兵，強調不會停止戰鬥，未來數天將擴大戰鬥範圍，形容這是一場漫長的戰事，又稱與其會面的士兵只是要求繼續作戰。對於人質家屬要求立即達成協議讓當事人重獲自由，他重申必定把人質帶回以色列，但需要更多時間，揚言若沒有軍事壓力，無法確保人質獲釋。

以哈對埃及新停火方案冷淡 與此同時，以色列與哈馬斯均對埃及提出的停火新方案反應冷淡。哈馬斯重申，除非以色列全面停止侵略，否則不會展開任何談判；以色列政府未有直接回應方案。