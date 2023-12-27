美駐中東設施 紛建地堡高牆

【本報綜合報道】美國駐伊拉克及敍利亞的軍事部隊過去兩個月遭受上百次攻擊，美方為此同時做好攻守兩面的準備，一方面定時發動空襲報復施襲者，一方面強化駐地設施的保護；國防部近日發布的照片顯示，區內據點建設地堡及混凝土高牆。

近兩個月遭百次攻擊

根據美國空軍最近在國防部網站上傳的照片，軍方今年10月26日至11月19日期間，在負責中東地區行動的中央司令部轄區多個不公開地點，建設包括地堡及混凝土高牆在內一系列的防禦工事。在一張11月初拍攝的照片，說明提到由於中東地區的安全形勢持續演變，增加美國及盟軍部隊在區內的態勢，確保美方可以維持執行關鍵的行動，反擊恐怖分子威脅網絡及對手侵略，並向地區盟友及夥伴國家提供支援。