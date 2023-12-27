美駐中東設施 紛建地堡高牆
【本報綜合報道】美國駐伊拉克及敍利亞的軍事部隊過去兩個月遭受上百次攻擊，美方為此同時做好攻守兩面的準備，一方面定時發動空襲報復施襲者，一方面強化駐地設施的保護；國防部近日發布的照片顯示，區內據點建設地堡及混凝土高牆。
近兩個月遭百次攻擊
根據美國空軍最近在國防部網站上傳的照片，軍方今年10月26日至11月19日期間，在負責中東地區行動的中央司令部轄區多個不公開地點，建設包括地堡及混凝土高牆在內一系列的防禦工事。在一張11月初拍攝的照片，說明提到由於中東地區的安全形勢持續演變，增加美國及盟軍部隊在區內的態勢，確保美方可以維持執行關鍵的行動，反擊恐怖分子威脅網絡及對手侵略，並向地區盟友及夥伴國家提供支援。
美國2020年1月3日出動無人機，暗殺剛抵達伊拉克首都巴格達的伊朗革命衞隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼；伊朗同月8日發起軍事行動報復，從國內發射十多枚彈道導彈攻擊駐守伊拉克的美國軍事部隊，目標分別是阿薩德空軍基地及埃爾比勒空軍基地。美國國防部事後證實110名人員出現創傷性腦損傷，他們當時在地堡躲避襲擊。
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