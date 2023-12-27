狙擊伊朗 以軍空襲革命衞隊高層亡 美搗3據點剿親德黑蘭武裝

伊朗在中東地區與美國及以色列的衝突加劇，以色列周一越境空襲敍利亞，炸死伊朗革命衞隊一名高級顧問，伊朗揚言要以色列付出沉重代價。派駐伊拉克的美國軍事人員同日成為伊朗牽頭「抵抗軸心」勢力的攻擊目標，美方證實3人受傷，其中一人情況危殆；美方根據總統拜登指示，打擊3處民兵據點報復。

伊朗總統：要以方付出沉重代價 伊朗半官方傳媒報道，以色列當天空襲敍利亞首都大馬士革一個郊區，炸死伊朗革命衞隊准將穆薩維（Razi Mousavi）；以色列國防軍發言人拒絕置評。

伊朗總統萊希回應時誓言，要以色列為這個罪行付出代價，又稱今次事件毫無疑問證明以色列是沮喪、無助、軟弱。伊朗外交部長阿卜杜拉希揚聲言，以色列面臨無情的倒數。

以色列傳媒報道，穆薩維生前負責協調伊敍軍事聯盟，參與伊朗向區內代理人恐怖分子供應武器。伊朗半官方傳媒指出，穆薩維是其中一名派駐敍利亞的資深革命衞隊顧問，與革命衞隊聖城旅已故指揮官蘇萊曼尼關係緊密，後者2020年死於美國暗殺。黎巴嫩傳媒報道，穆薩維在敍利亞生活30年，更在敍利亞國防部擁有辦公室。以色列國防部長加蘭特周二出席議會外交事務及國防委員會會議，表示以色列因為對巴勒斯坦加薩地帶發動戰爭，目前處於一場多戰線的戰爭，並遭受來自加薩地帶、黎巴嫩、敍利亞、約旦河西岸地區、伊拉克、也門、伊朗的攻擊。他聲言在上述7個領域，以色列在其中6個作出回應及行動，揚言攻擊以色列必定成為以方目標。

伊拉克美軍 遇無人機襲擊3傷 與此同時，美國白宮國家安全委員會周一表示，當地時間當天早上，派駐伊拉克北部的美國軍事人員遭一架自殺式無人機攻擊，背後獲得伊朗支持的伊拉克武裝組織真主黨旅及附屬組織承認責任；拜登隨即聽取匯報，下令國防部準備對施襲者的回應選項，其後與國防部長奧斯汀通電話時，指示攻擊真主黨旅的無人機活動設施。

白宮國家安全委員會重申，拜登把身在海外的美國軍事人員安全放在首位，一旦這些襲擊持續發生，美方自行選擇採取回應行動的時間及方式。白宮同日在社交網發布照片，表示拜登及第一夫人吉爾在當天聖誕節，與部署海外的軍事人員通電話。

奧斯汀表示，美國軍事部隊周一根據拜登指示，對真主黨旅及附屬組織在伊拉克使用的設施，實施必要及合乎比例的精準打擊，回應一系列針對駐伊拉克及敍利亞美方人員的攻擊，包括當天對伊拉克埃爾比勒空軍基地的攻擊。他重申美方不尋求升級地區衝突，但致力於及完全準備好採取進一步必要措施，保護美方人員及設施。本報綜合報道

大馬士革遭以色列空襲後冒煙。 美國在伊拉克的空襲行動引發大火。 穆薩維 中東地區局勢最新發展 美國在伊拉克發動空襲報復部隊遇襲。