社區禁養家畜家禽 違者沒收福利養老金
宜興市府介入 即撤相關安排
內地網傳江蘇省宜興市屺亭街道三陽社區居委會發布一則「三陽社區積分制考核整改通知書」，稱復養家禽家畜的家庭必須於下周日前整改到位，否則將取消村級養老金以及社區其他一切福利。內媒周一下午從宜興市相關部門獲悉，目前通知書內容尚未執行，責令撤銷通知書、廢止積分考核辦法，對社區相關責任人進行調查處理。
網傳圖片顯示，通知書寫道社區考核組將向養殖家禽家畜的家庭進行復查，若復查不合格，該戶從考核當季度開始取消村級養老金發放，以及社區其他一切福利（包括家庭成員的政審、入黨、工作證明、實踐證明等）。
責令廢積分考核
記者周一上午就此事致電三陽社區居委會，工作人員表示，「這是社區規定，不讓養家禽家畜，社區裏發放的福利也都與這個掛鈎。但不讓養家禽家畜我們也是有補貼的，現在基本是老年人在養，所以村裏面補貼老年人每人每月360元人民幣（約394港元），這個錢老年人買雞蛋甚麼的完全夠了。比起養雞，把雞糞拉得到處都是，對農村環境也不好」。
然而，同日下午內媒記者從宜興市相關部門獲悉，屺亭街道辦發現上述網傳通知書後，高度重視，立即組織調查核實。宜興市相關部門官方人士指經查，該通知書是三陽社區發出，相關通知內容尚未執行。對此，屺亭街道責令三陽社區立即撤銷通知書、廢止積分考核辦法，對社區相關責任人進行調查處理。同時，屺亭街道將舉一反三，對其他所屬村（社區）進行全面排查，堅決杜絕類似情況再度發生。本報綜合報道
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