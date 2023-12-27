社區禁養家畜家禽 違者沒收福利養老金

責令廢積分考核

記者周一上午就此事致電三陽社區居委會，工作人員表示，「這是社區規定，不讓養家禽家畜，社區裏發放的福利也都與這個掛鈎。但不讓養家禽家畜我們也是有補貼的，現在基本是老年人在養，所以村裏面補貼老年人每人每月360元人民幣（約394港元），這個錢老年人買雞蛋甚麼的完全夠了。比起養雞，把雞糞拉得到處都是，對農村環境也不好」。