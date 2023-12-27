新冠中重症 台一周326宗

【本報綜合報道】台灣疾病管制署昨日公布，上周新增326宗本土中重症新冠確診病例，較前一周上升26%，並多37人疫歿，均創近4個月以來新高。副署長羅一鈞指出，新冠變種株JN.1本土個案近4周佔比升至9%，估計下月中將成為主流株，呼籲民眾盡快接種XBB疫苗。

99%患者未打XBB疫苗 疾管署表示，新增中重症病例中99%未接種新冠XBB疫苗，新增死亡個案中有97%未接種該疫苗。該署預計疫情最高峰落在下月中旬至下旬，確診最高峰預料每天約有1.8萬人至兩萬人感染。近4周變種株監測顯示，本土檢出以EG.5變種株73%佔最多，其次是JN.1佔9%，XBB.1.9.1佔6%；境外檢出亦以EG.5佔44%為多，其次是JN.1佔39%。

羅一鈞表示，新冠變種Omicron第一波去年4月至5月開始算起，今次是第5波傳染，對上一波是今年7月左右，當時是BA.5變種株，本波以EG.5變種株為主，預料之後主流變種株轉為JN.1。