殘障少女嫁中年漢 重慶婦聯調查

【本報綜合報道】重慶市彭水縣一名疑有身心殘障的年輕女子，近日傳與一名年過半百的男子登記結婚，有網民擔心當中存在違法情況。彭水縣婦聯周一表示，當地成立專班調查。有律師稱，結婚雙方應完全自願，禁止任何一方對另一方加以強迫，並禁止任何組織或個人干涉。

網上流傳影片顯示，一名疑智力不正常且身患殘疾的女子，被另一名男子攙扶走進彭水縣民政部門的婚姻登記處。他們在工作人員指引下，辦理婚姻登記手續，還拍下結婚登記照。外界質疑，工作人員問該女子是辦結婚還是離婚時，她無法用語言表達，手續花近一小時完成。內地傳媒從發片者的其他影片中得悉，女孩今年23歲，父母在她小時候離婚，女孩由爺爺嫲嫲養大，與她登記結婚的男子則50歲出頭。