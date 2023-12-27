甘肅重建住房 爭取明年10月底完成

地震災後恢復重建協調指導小組成立大會周一舉行，宣布協調指導小組下設的居民住房和村鎮建設組主要職責有4項，分別是指導州縣鑑定居民房屋及其他建築物受損情況，根據結果提出維修加固或重建的具體意見；指導州縣制訂災後重建各類房屋建築及附屬設施和市政工程的設防標準，並監督落實；指導州縣開展災後重建房屋和市政工程的設計、建設以及質量監管等工作；指導州縣開展居民住房、村鎮建設的選址和恢復重建工作。