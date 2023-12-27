涉連署行賄罪 屏東議長遭羈押

趙少康指周典論遭政治收押

屏東地方法院庭長王以齊表示，周典論在訊問中否認違反《總統副總統選罷法》第87條第1項第2款犯行，他辯稱交付的資金是催促聯署書數量的工作費，但有多名證人稱他交付的資金是為了特定連署用途，並且有其他的扣案證據可以佐證。王認為周典論嫌疑重大，相關地點的閉路電視檔案遭格式化，加上提供此案資金來源的上游尚未到案，周典論有勾串共犯證人及湮滅證據疑慮，所以裁定羈押禁見。