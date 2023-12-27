台大選政見會 侯友宜賴清德舌戰兩岸議題

侯友宜

【本報綜合報道】台灣中選會昨日舉辦第二場總統候選人電視政見發表會，民進黨賴清德直指國民黨為台灣帶來三大禍害，分別是死抱「一個中國」的神主牌、黑金體質不改、為取得政權不擇手段。國民黨侯友宜反斥賴清德的「台獨」思維，無法務實看待兩岸關係。

賴清德表示，侯友宜當選等於「一個中國」勢力復辟，對台灣未來的發展絕對不利，批評國民黨嘴巴說要守護台灣，一方面反對軍購案，杯葛國防自主，另一方面在政治上接受「九二共識」。他要求侯友宜說明，國民黨副主席夏立言訪問中國大陸後，為何中國大陸商務部就有一系列涉台公布，當中有否裏應外合，國民黨有否借用中國大陸力量尋求取得政權。

柯文哲斥民進黨介入大學 侯友宜表示，一旦當選將立即跟對岸協商，強調自己去談一定遵守台灣憲法與兩岸人民關係條例，反批賴的「台獨」是「兩岸跨不去的萬重山」；又批評在民進黨執政下，台灣成為「詐騙之島」，提出打詐、掃毒黑槍、除暴「治安三箭」。民眾黨柯文哲則強調教育和體育，並痛批在民進黨執政下，意識形態介入大學。

台灣最高檢察署昨日列出招攬赴中國大陸無償旅遊涉不法的5大犯罪樣態，要求各區檢察機關偵辦此類案件時，如聲押失敗應即時抗告。犯罪樣態分別是民眾招攬里長、親友赴陸旅遊並要求支持特定政黨或候選人；受滲透來源指示、委託或資助；公開演講或署名推薦候選人、為其站台；委託或資助他人為此宣傳、助選；交通和食宿費為不相當對價，並許以不行使其投票權等。

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