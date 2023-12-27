中國被指利用AI 竊取美官員個人資料

【本報綜合報道】中美爭奪人工智能（AI）開發的領導地位，美國《華爾街日報》周一報道，中國黑客竊取大量美國官員和企業高管的個人訊息，並利用AI儲存和梳理這些數據，對美國構成潛在的安全威脅。

美稱無懼AI程式被盜 報道指，美國聯邦調查局（FBI）及多個部門認為，中國利用AI參與多宗重大個人數據盜竊案件。FBI只保護功能強大到能夠處理AI程式的晶片，而不是AI公司本身。數名美國前官員認為AI程式被盜不足為懼，因為研發人員可能半年後取得更大進步，淘汰和超越舊版本。一名消息人士透露，Open AI懷疑一名前員工把機密帶往中國，於是對他取證調查。另有一名知情人士透露，該名員工已經被證明清白。

美國政府懷疑中國曾經參與萬豪國際、信用評估機構Equifax和醫療保險公司Anthem等數億客戶紀錄被竊事件，甚至染指美國人事管理辦公室2,000多萬現任及前任美國官員及其家屬的檔案。美國微軟警告，中國已經能夠利用AI整理這些海量資料集，AI將被用在改進和提高目標定位等方面的工作。