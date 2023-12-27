回應美涉疆舉措 中方宣布實施反制裁

【本報綜合報道】美國近日發布涉疆年度人權報告，制裁兩名中國官員和3間中國企業。中國外交部昨日宣布，中方將對美國一間情報數據公司及兩名人員採取反制措施，禁止上述人士入境內地和香港、澳門特區，凍結上述公司和個人在中國境內的動產、不動產和其他各類財產，禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。