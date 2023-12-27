應對台海瀰漫戰雲 美日石垣島演訓

空運雷達 部署導彈 在「台灣有事即日本有事」的背景下，日本考慮到美國可能因此在日本陸上自衞隊駐地設置臨時補給據點，兩國近日首次在沖繩縣石垣島實施聯合訓練。惟當地居民擔心捲入戰鬥，美方據點構想可能在不公布的情況下逐步推行。

日本傳媒昨日報道，據點構想被視為針對台灣突發事態的美日共同作戰計劃方案一部分，但包括構想在內的方案未公布。美日安全保障磋商委員會（2+2）會議於今年1月舉行，雙方就共用日本西南方琉球群島設施、增加日本自衞隊與美國軍方聯合訓練達成一致共識，報道指出其背後原因是對與中國大陸解放軍交手時的補給方面擔憂。

根據美國國防部發布的照片，美國海軍陸戰隊今年10月在石垣島，與日本陸上自衞隊實施代號「堅決之龍」的大規模實戰訓練，雙方利用日本航空自衞隊的C2運輸機，把美方AN/TPS-80雷達從沖繩島那霸基地運往石垣島陸上自衞隊駐地，島上也部署日方防空導彈。演習期間，美日也在石垣島及與那國島設立共同調整所確認協作。

部隊彈藥預先集結 居民擔憂 與此同時，報道提到美國海軍陸戰隊於今年11月15日整編派駐沖繩縣的部隊，成立擁有出色快速反應能力的瀕海作戰團，在台灣突發事態臨近時，將負責落實在沖繩縣先島群島等島嶼，部署部隊和彈藥的預先集結戰術。惟與那國島一名餐飲店的老闆表示：「在台灣海峽局勢動盪的情況下，如果美軍士兵經常在島上活動，會令人擔憂。」

先島群島是指琉球群島西南部多個島嶼，由宮古群島、八重山群島、釣魚島及其附屬島嶼組成，上文提及的石垣島及與那國島屬於八重山群島。與那國島是日本最西端的島嶼，與台灣東北部宜蘭縣只有百多公里，是距離台灣本島最近的日本島嶼。

沖繩縣知事抗美軍基地工程 沖繩縣是駐日美軍其中一個重要據點，但縣政府拒絕批准地基鬆軟改良工程許可，阻撓東京政府在駐日美軍普天間基地預定搬遷的名護市邊野古地區填海。福岡高等法院那霸分院日前責令沖繩縣政府在3個工作天內批准該工程，縣知事玉城丹尼在期限最後一天的周一，正式決定不批准，理由是判決存在各種問題。惟國土交通大臣齊藤鐵夫昨日稱，已經向沖繩縣發出周四「代執行」批准工程設計變更的通知。本報綜合報道

部分日本民眾貼標語反對美國在沖繩縣駐軍。（Getty Images圖片） 石垣島位置圖