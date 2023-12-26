普天同慶之日 仍是加薩悲劇

西方的宗教與文化歷年在全世界宣揚，聖誕是普天同慶的日子，不僅屬於歐美和基督教。可是，今年聖誕，耶穌誕生地的伯利恆市長便取消所有慶典，說是與巴勒斯坦人民站在一起，以示支持。在以色列仍然對加薩地帶的巴勒斯坦民眾狂轟濫炸、殺害無辜之際，同為原巴勒斯坦地區的伯利恆民眾怎可普天同慶地慶祝呢？

近日以軍濫殺平民，除一直以來針對婦孺外，更被發現開始針對長者，明目張膽地將眾多長者槍殺，種族主義滅絕之勢更形狂妄猖獗。轟炸空襲基督教、東正教的教堂，包括在教堂內避難的數以百計民眾，已經不單止轟炸伊斯蘭教堂，故意屠殺伊斯蘭教民，教堂已不是避難所了。連天主教教宗也憤然向國際宣告，以色列的行為是恐怖主義行為，人神共憤。但以色列還是擁抱猶太人的部落神，用武力向國際社會、各大宗教公然挑戰，以殺戮表示他們強橫無道。

濫殺無辜 備受唾罵 當一個宗教把其他不信奉的人視作可隨意宰殺，視作「人形動物」，老弱婦孺都要斬草除根，這個宗教便應被國際社會視作邪教，視作應被驅逐鎮壓的邪神說。猶太教本不應如此，舊約聖經的記載也不盡合理，它應是猶太人歷史的一些記載、註釋，反映那個古老時代的落後思想。猶太族歷史上的一些主張，並不可代表猶太民族整個歷史文化，其中應包括長期與周邊雜居民族的和平共處，更不可將之作為神的聖經，要求猶太人信奉篤行。

宗教是演變的，教會的組織化把宗教世俗化，成為世俗政治的工具。猶太教有不同教派，也呈現着種種世俗化、普世化的文化演變。以色列內塔尼亞胡政權代表猶太宗教與政治的極端猶太復國主義，其中夾雜了大國政治因素，以及猶太一些國際金融寡頭集團的利益與政治妄想，不應視作猶太歷史文化、宗教的完整表達。但若因它而導致對巴勒斯坦人民的種族滅絕清洗，導致以色列國的毀滅和猶太教、猶太民族受到國際社會唾罵、歧視、制裁，這是猶太人的歷史悲劇，也怨不得歷史。

若猶太人整體，海外和在以色列國內的，還是不加選擇地支持內塔尼亞胡政權，支持政權的種族主義政策，便成幫兇，把猶太民族的命運賠上去了，與加薩人民同陷猶太復國主義的毀滅陷阱。猶太民族是否有智慧和悲憫之心解脫出來呢？

研究所所長 陳文鴻