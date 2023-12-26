追蹤聖誕老人 NORAD特報路線

【本報綜合報道】前日是聖誕節前夕平安夜，美國與加拿大聯合軍事機構北美空防司令部（NORAD）自1955年起，每年平安夜都會「追蹤」聖誕老人的活動路線，藉此滿足孩子們的心願。根據NORAD的報告，聖誕老人已在美國東部時間前日上午離開曼谷，並前往緬甸、中國和俄羅斯。

NORAD預計今年約有1,100名義工在美國科羅拉多州彼得森太空軍基地的專門營運中心接聽民眾電話，提供聖誕老人最新位置。NORAD首席發言人馬賽厄斯（Elizabeth Mathias）形容營運中心是平安夜最熱鬧的地方。

各地同賀平安夜 她笑稱，軍方用來追蹤聖誕老人的技術，與每天用來保護北美領空的技術相同，雖然NORAD對聖誕老人雪橇能力進行了良好的情報評估，但聖誕老人並無提交飛行計劃，不知道他是否用人工智能。

與此同時，全球各地均有不同活動慶祝平安夜。美國紐約的先驅廣場前日擠滿了人，商店亦紛紛推出優惠促銷。英國倫敦牛津街當天同樣熱鬧，有百貨公司還未開門，已排滿數十人。東京八重洲則有聖誕市集，吸引一家老少邊逛邊吃，還有聖誕卡製作坊讓人們互表心意。新加坡烏節路也迎來史上首場聖誕街頭派對，吸引國內外遊客前來欣賞表演和歌舞。