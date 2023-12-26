美軍官領養償願 退役犬變家庭成員

美國德州聖安東尼奧一名空軍軍官前年因被分配到另一個基地，與心愛的軍事工作犬被迫分離，其後始終想再次見到愛犬。由於愛犬即將退休，他向一間非牟利組織尋求幫助，期望與愛犬重聚，至近日終於得償所願，在迎來新家庭成員的同時，也昇華與愛犬的關係，未來將不再一起工作，而是一起生活。

空軍軍官阿爾卡拉（Mike Alcala）曾經擔任前軍犬約翰（John）的訓練員3年，期間與約翰建立了深厚的感情。然而，阿爾卡拉於2021年9月被調離夏威夷，讓他與約翰的合作戛然而止。為與約翰團聚，阿爾卡拉時刻留意約翰的消息，當得知10歲的約翰準備退役時，他通過朋友聽說非牟利組織「美國人道協會」或許可以提供幫助，遂立刻向該組織聯絡。

協會願承擔獸醫費用 當軍犬退役時，軍隊可能很難找到最近的飼養員以供收養，也很難完成將動物運送回家的複雜後勤工作。總部位於華盛頓的美國人道協會致力於解決上述問題，他們其後專程去夏威夷接約翰，並願意承擔約翰餘生的所有獸醫護理費用。

美國人道協會行政總裁甘澤特（Robin Ganzert）表示，協會對所有退伍軍人表示感謝，包括為國家服務的退役軍事工作犬，帶約翰回家是協會能給阿爾卡拉與約翰最好的禮物。阿爾卡拉則對協會的幫助感激不已，他指自己10個月大的女兒非常高興見到約翰，能夠看着女兒和約翰一起在家裏長大，整個過程令人興奮，很高興約翰如今狀態良好，未來可以過上輕鬆的退休生活。本報綜合報道