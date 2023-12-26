朝寧邊新反應堆運行 美韓擔憂

【本報綜合報道】國際原子能機構總幹事格羅西上周五表示，北韓寧邊核設施第二座輕水反應堆及其附近的活動水平有所提高，自今年10月中旬以來反應堆冷卻系統出現強大水流，表明反應堆正在運行。美國和南韓政府周日均表示對此深感擔憂。

美斥非法推進核武威脅國際 南韓外交部官員表示，韓方基於韓美緊密合作密切關注北韓核設施相關動向，也關注格羅西對寧邊輕水反應堆的報告，批評北韓違反聯合國安理會相關決議，持續展開核物質生產活動，甚至在去年底舉行的勞動黨全體會議宣稱將讓核彈頭數量呈幾何級數增長；加上北韓不斷利用彈道導彈發動挑釁，對朝鮮半島乃至全世界和平穩定構成威脅。南韓將與國際社會合作，引導北韓停止核武研發、挑釁等非法行為，重返無核軌道。韓方亦憂慮寧邊輕水反應堆不僅影響北韓居民，也可能威脅周邊國家安全。美國國務院表示，北韓相關行為引發各方對安全等的諸多擔憂，朝方非法推進的核武和彈道導彈研發項目，嚴重威脅國際和平與安全。

國際原子能機構此前表示，最近監測結果顯示反應堆排出的是溫水，反映上址正在運行，而且已經達到臨界。對於任何新反應堆來說，試運行都需要一定時間，由於核查人員無法進入設施，國際原子能機構無法確認其運作狀態。格羅西重申，北韓進一步發展核計劃，包括建造和運作輕水反應堆均違反聯合國安理會相關決議。北韓啟用新反應堆，意味可能提煉出更多的鈽製造核武。