新冠JN.1毒株盛行 美國人無意打針

【本報綜合報道】新冠病毒新變種株JN.1在美國盛行，俄亥俄州立大學韋克斯納醫學中心傳染病副教授馬爾韋斯圖托（Carlos Malvestutto）周日表示，美國自新冠疫情高峰以來，新版新冠疫苗接種率和戴口罩等其他預防措施大減，過去數月在醫院見到的每名新冠患者都無接種新版疫苗。

報道指，部分大型連鎖藥局嘗試提高新冠疫苗接種率，以獎金為誘鼓勵員工說服顧客接種疫苗，試圖彌補疫苗需求的損失，有員工直指壓力很大。根據美國疾病控制及預防中心數據，截至上周五只有約18%美國成年人接種更新的2023年至2024年版新冠疫苗。

馬爾韋斯圖托指出，JN.1的死亡率和住院率不是Delta毒株爆發期間的程度，但肯定會有增長。隨着進入流感季節及呼吸道合胞病毒持續傳播，加上年末新年在室內人群聚集過節，預計感染人數激增。他表明不必擔心會回到新冠疫情初期，同時不能讓鐘擺向另一個方向擺動，因為對於很多人來說，情況非常嚴重，人們可能會死亡。