華女新潟滑雪倒地 粉雪灌口鼻窒息死

倒地難起身 吸入5分鐘可奪命 中國一名女遊客上周六在日本新潟縣湯澤町滑雪時，被雪掩埋窒息身亡。涉事湯澤町神樂滑雪場交通方便，從東京乘坐新幹線一個半小時到達，深受歡迎。有當地滑雪教練表示，女事主跌倒後吸入粉雪導致窒息，沒有發生雪崩。

中國傳媒報道，在神樂滑雪場旁邊經營旅館兼任滑雪教練的陳寬（化名）表示，湯澤區域有不下10個滑雪場，涉事滑雪場以粉雪出名；據其了解，事故發生在上址一條未開放的高級滑雪道。陳寬強調，粉雪像麵粉一樣，如果滑雪者倒地時姿勢不對，粉雪便可能灌入口鼻，「被動吸入」，只需3分鐘到5分鐘便可能窒息死亡；又提醒不可以一個人滑粉雪，需要專業或有經驗的人士帶路，這樣即使陷入危險，也可以第一時間搶救。由於粉雪很深，跌倒後很難自行爬起身，只能夠靠同伴拉出來。

籲結伴同行防意外 陳寬形容滑雪是戶外極限運動，存在很多不穩定安全因素，有自身的、他人的、天氣的，都是不可預估，所以他提醒滑雪的客人一定要遵守滑雪場規則，尊重大自然，量力而為。滑雪者一定不要進入禁止滑行區域和張貼警告牌的地方，第一次到滑雪場，在不熟悉山形、路況的情況下，可以找正規滑雪學校指導，切勿盲目自大。

開心平方滑雪季始創人韓楊海龍每年相約好友到各地滑雪，表示滑粉雪和滑道內雪是完全不同的感覺，「粉雪有時候很深，如果滑板板頭扎進去，會比較難起身」；又提到自己滑粉雪時都背着滑雪背包，這樣跌倒後可以輔助起身，成年男性起身會快點，女生可能比較吃力，但也看是專業滑手還是新手，以及有沒有粉雪的經驗。

中方促查事故原因 中國駐日本新潟總領事館事後派員到場，要求日本警方深入調查事故原因，並聯繫死者家屬，協助他們到日本善後。館方提示日本自然災害頻生，新潟、山形等縣冬季天氣複雜多變，雨雪偏多，休閒滑雪的中國籍遊客應備好防寒等必要保障用具，量力而行，勿盲目體驗新項目，盡量避免單獨行動，防止意外傷亡、走失等危險。本報綜合報道