日研究員發現二戰氣球炸彈攻美資料

標示製氫地 多處放飛

其中一份文件為陸軍大津基地（茨城縣北茨城市）示意圖，標示放飛氣球的混凝土台座「放球陣地」，以及替氣球充氣的氫氣製造設施、儲罐和管道等布置。除了大津基地之外，氣球炸彈亦從福島縣勿來、千葉縣一宮放飛。研究日本近現代史的松野誠也指出，據稱記載大津基地的陸軍資料已經不存在，詢問地方史學家等也未能夠弄清詳細情況。他推斷新發現的文件是副本，由厚生省後來謄寫才避過銷毀，原件是掌管武器製造開發的陸軍兵器行政本部1944年9月製作，資料十分寶貴，有助弄清實情。