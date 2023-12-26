日研究員發現二戰氣球炸彈攻美資料
【本報綜合報道】日本在第二次世界大戰使用氣球炸彈攻擊美國本土，相關資料保存在日本國立公文書館，近日由明治學院大學國際和平研究所研究員松野誠也首次發現。
標示製氫地 多處放飛
其中一份文件為陸軍大津基地（茨城縣北茨城市）示意圖，標示放飛氣球的混凝土台座「放球陣地」，以及替氣球充氣的氫氣製造設施、儲罐和管道等布置。除了大津基地之外，氣球炸彈亦從福島縣勿來、千葉縣一宮放飛。研究日本近現代史的松野誠也指出，據稱記載大津基地的陸軍資料已經不存在，詢問地方史學家等也未能夠弄清詳細情況。他推斷新發現的文件是副本，由厚生省後來謄寫才避過銷毀，原件是掌管武器製造開發的陸軍兵器行政本部1944年9月製作，資料十分寶貴，有助弄清實情。
面對戰局日益惡化，日本1944至1945年利用上空偏西風吹送吊掛炸彈的氣球至北美大陸，襲擾戰線後方的美國本土。日本合共放出9,000個氣球炸彈，只造成美國小量平民傷亡及山火，成效並不顯著。加上美國實施新聞管制，令日本無法確認戰果。與關東軍防疫給水部（731部隊）透過人體實驗開發的細菌武器一樣，氣球炸彈的證據在日本戰敗投降時徹底銷毀。
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