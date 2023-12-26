俄勞動力短缺480萬 明年勢更甚

【本報綜合報道】俄羅斯傳媒周日引述俄羅斯科學院經濟研究所的專家和研究報告報道，今年俄羅斯勞動力短缺約480萬，到明年這一問題仍然將嚴重。

打仗加劇問題 俄羅斯央行行長納比烏林娜上月表示，隨着俄方加大對軍隊的投入，國家勞動力枯竭導致勞動力嚴重短缺，並威脅經濟增長。自去年2月俄烏戰爭爆發以來，數十萬俄羅斯人因不贊同戰爭或害怕被徵召入伍離開該國，其中包括高素質的工程師和電腦專家。俄羅斯總統普京本月稱讚2.9%的歷史低失業率，稱目前沒有必要進行新一輪的動員。

《消息報》稱，去年和明年俄羅斯的勞動力短缺情況急劇加劇。報告稱，司機和商店工人的需求量特別大。該報引述官方數據稱，到今年中期，空缺數量佔勞動力總數的比例從一年前的5.8%上升至6.8%。

報道指出，勞工部長科佳科夫曾經表示，製造業、建築業和運輸業都遇到勞動力短缺的問題，迫使企業提高工資以吸引更多員工。明年勞動力短缺的情況可能持續下去，因為工廠工人、工程師、醫生、教師和其他職業的空缺尤其難以填補。