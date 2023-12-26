反對派衝擊市政大樓 塞爾維亞首都拘35人

斥大選舞弊圖推翻 塞爾維亞數百名反對派示威者周日衝擊首都市政大樓，抗議上周由執政聯盟勝出的大選舞弊，要求推翻結果，防暴警察發射催淚彈驅散及拘捕35人。總統武契奇指摘外國勢力策劃推翻其政府及暴力接管國家機構，強調大選公平。

示威者衝擊選舉委員會所在的貝爾格萊德市政大樓，企圖破壞大門及窗戶，他們又高呼「開門」和「小偷」，有人大叫「武契奇就是普京（俄羅斯總統）」，並且向大樓投擲雞蛋及石塊。

總統斥暴徒 屬外力陰謀 手持盾牌的防暴警察一早已經部署在大樓內戒備，他們首先向外面的示威者發射催淚彈和施放胡椒噴霧，再驅趕人群離開鬧市區，期間多名示威者被捕。

武契奇在示威期間發表全國講話，強調投票違規是國內反對派公然鼓吹的謊言，批評示威者是暴徒，不會破壞國家穩定，強調他們的行為不是革命，也不會得逞；又表示塞爾維亞政府正在盡最大努力，以冷靜溫和反應避免傷害和平抗議的示威者。

塞爾維亞本月17日舉行選舉，武契奇領導的塞爾維亞進步黨勝出國民議會和貝爾格萊德市選舉。國際選舉觀察員指控大選舞弊，包括買票、填塞票箱、操縱媒體和公共資源，對反對派候選人不公。主要反對派塞爾維亞反對暴力聯盟聲稱被竊取勝選，特別是在貝爾格萊德，上周四更去信歐盟，要求拒絕承認選舉結果及展開調查。

國內反對黨及學生組織呼籲周一舉行更大型的集會，並封鎖貝爾格萊德市中心主要道路，他們要求武契奇最遲周一同意取消選舉，以及檢視所有上報的舞弊情況。根據選舉委員會公布的初步點票結果，塞爾維亞進步黨取得接近47%選票，之後是塞爾維亞反對暴力聯盟，得票率23.56%，塞爾維亞社會黨以得票率6.56%緊隨其後。本報綜合報道