耶穌出生地 伯利恆聖誕陷入悲傷

【本報綜合報道】以色列繼續對巴勒斯坦加薩地帶展開軍事行動，位於約旦河西岸地區的耶穌誕生地伯利恆，沒有以往聖誕節的喜慶，今年陷入悲傷氛圍。巴勒斯坦基督徒上周六在當地嚴肅舉行聖誕節前的守夜活動，點燃燭光唱讚美詩，並為加薩地帶祈求和平。

巴人基督徒唱詩祈求和平 馬槽廣場沒有傳統的巨型聖誕樹，沒有巡遊樂隊，重現耶穌降生的場景也不再見到。一面巨大的巴勒斯坦旗幟在市中心展開，橫額寫上「伯利恆的鐘聲為加薩停火而敲響」。巴勒斯坦基督徒沒有慶祝的興致。很多人無法接受加薩地帶數十萬名巴勒斯坦同胞死亡和流離失所。

伯利恆市長哈納尼亞（Hanna Hanania）在馬槽廣場點燃蠟燭時表示：「今年聖誕節以一種不同的形式降臨伯利恆。現在伯利恆和任何其他巴勒斯坦城市一樣，都處於哀悼中，我們對此感到悲傷。」參加守夜活動的天主教法爾塔斯神父指：「我們在這個神聖之地（伯利恆），傳達和平的訊息，停止戰爭、流血、殺戮及復仇。」