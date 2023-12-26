埃及分段停火新倡議 以撤兵 哈馬斯全放人質

以色列在巴勒斯坦加薩地帶的軍事行動持續，回教激進組織哈馬斯政治局主席哈尼亞（Ismail Haniyeh）上周到埃及開羅談判停火協議。周日報道指出，埃及提出新停火計劃，以色列撤出加薩地帶，哈馬斯釋放所有人質。以色列總理內塔尼亞胡承認，國家為戰爭付出沉重代價，但強調繼續戰鬥直至完全勝利。

根據計劃，埃及提議首階段加薩地帶停火兩周，時期可以延長到3周或4周，以色列開始撤走在當地的主戰坦克，並讓人道物資進入。同時，哈馬斯釋放40名人質，包括婦孺、年長男性，特別是健康狀況不好者；以色列則釋放120名在囚巴勒斯坦人。

提出巴勒斯坦各派系對話結束分裂 第二階段停火涉及由埃及發起的「巴勒斯坦國家對話」，目標是結束巴勒斯坦各派系分裂，主要是巴勒斯坦自治政府和哈馬斯，在約旦河西岸地區和加薩地帶組成一個技術官僚政府，負責重建戰後的加薩地帶，並為巴勒斯坦議會和總統選舉鋪路。

第三階段實現全面停火，以色列國防軍將撤出加薩地帶，允許逃出加薩地帶北部地區的平民返回家園。哈馬斯則釋放所有剩餘人質，包括士兵，換取以色列釋放新一批在囚巴勒斯坦人，包括在哈馬斯10月7日突襲以色列後被捕的人士，人數待定。

哈尼亞上周六返回卡塔爾，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動代表團周日抵達開羅與埃及官員談判。以色列情報機關摩薩德局長巴尼亞與卡塔爾和美國高級官員兩度會晤，以色列政府批准他討論釋放高級別的巴勒斯坦囚犯，包括涉及攻擊以色列人的囚犯。

另一方面，內塔尼亞胡周日發表錄影聲明，承認以色列國防軍傷亡人數不斷上升，但國家別無選擇。他在當天的內閣會議否認有報道稱，美國阻止以色列在加薩地帶的行動，表示以色列作為主權國家，其決定基於作戰考慮，如何運用部隊是軍方的獨立決定。以色列國防軍表示，上周五起有14名士兵陣亡，其中10人上周六喪生，是10月27日發動地面進攻以來傷亡最慘重的一天，亦令至今陣亡總數增至154人。

以指加薩雙層地道屬敵方北區總部 戰況方面，以色列周日空襲加薩地帶方面一個難民營，導致70名巴勒斯坦人死亡；當地衞生部較早前表示，過去一天再有166人被殺，至今死亡人數逾兩萬人。以色列國防軍周日公布，日前發現賈巴利亞難民營附近一個哈馬斯兩層大型地道，是該組織在加薩地帶北部地區的總部，本月中尋回的5名人質遺體亦是在此地道發現。本報綜合報道