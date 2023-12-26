婦手機睇網片 揭夫重婚生子

【本報綜合報道】內地傳媒近日報道，浙江省杭州市吳女士早前玩手機觀看短片期間，偶然看到丈夫和其他女子的結婚照，驚揭男方外面還有兩名「妻子」及3名孩子，更合共轉帳接近500萬元（人民幣‧下同，約550萬港元）。

另轉帳共550萬 吳女士發現丈夫朱先生在蕭山與女子王朵朵舉辦婚禮，並與她生下兩名孩子。朱男用自己的帳戶及朋友、員工帳戶向王朵朵轉帳有400萬元（約440萬港元）的紀錄；在王朵朵前，朱男在省外與辰辰舉辦婚禮並生下一名孩子，另有80多萬元（約88萬港元）的轉帳紀錄。

在庭上，20歲出頭的辰辰稱自己也是受害者，是朱男欺騙她，當發現對方有家室時，她已經有了孩子。現在知道他還有另外兩個家，更是後悔莫及。考慮到她年紀尚小，加上孩子需要照顧，吳女士放棄追究辰辰的法律責任，也沒有要求返還贈予的財物。

惟另一當事人王朵朵堅持沒有私下接受朱男的贈予財物，所以吳女士要求返還他們夫妻的共同財產並道歉，她不同意。最後，法庭判朱男對王朵朵的400萬款項贈予行為無效，王朵朵應該返還原配吳女士400萬元，但駁回道歉的訴訟請求。