柯文哲助選車撞毀古蹟送偵辦

【本報綜合報道】台灣民眾黨總統候選人柯文哲周日晚上前往屏東縣恆春古城出席活動後，其宣傳車因誤判古城西門高度而困在城門洞裏。縣政府警察局恆春分局昨日表示，將依涉嫌違反《文化資產保存法》，函請屏東縣文化資產保護所實地會勘後，函送屏東地檢署偵辦。

違反《文化資產保存法》 當地傳媒報道，現場無人傷亡，事發後不少人包圍宣傳車，研究如何協助該車脫困。恆春警方周日下午6時許接報宣傳車駛經恆春鎮古蹟西門時，因未注意車身高度過高而遭城門困住。警員到場後把車輛輪胎洩氣，降低車身高度，其後排除事故；調查發現宣傳車司機因不諳城門高度，致行經該處時發生事故。

民眾黨屏東縣黨部主委林育先表示，對於宣傳車恐造成古蹟損壞的疑慮，昨日會主動聯絡縣政府。惟古蹟受損並非只花錢修復便可以，根據《文化資產保存法》規定，毀損古蹟、暫定古蹟之全部、一部或其附屬設施，可以被判處最多5年有期徒刑，得併科罰款最多2,000萬元新台幣（約510萬港元）。