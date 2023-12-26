屏東議長父女受查

疑涉郭台銘參選連署弊案 曾公開支持鴻海集團始創人郭台銘獨立參加台灣總統選舉的國民黨屏東縣議長周典論，周一遭檢調搜查住所並帶回約談，外界懷疑與他協助郭參選總統連署時的案件有關。此外，周典論之女、國民黨中常委周孟蓉也被帶走調查，事件震撼當地政壇。

此前郭台銘宣布參選總統後，周典論被視為挺郭大將。郭今年9月曾前往潮州鎮時，除了前往忠義祠參拜，又走進潮州夜市，當時潮州鎮長周品全以地主身份出面接待，因此傳出周典論替郭邀宴里長。

屏東地檢署10月接獲情資顯示，屏東潮州鎮有人涉嫌以每份200元（新台幣‧下同，約50港元）不等價格收購個資協助連署，檢警循線逮獲3嫌，並起獲數十份連署書。

案件經檢方複訊後，認定3人涉犯選罷法且有羈押必要，10月26日向屏東地院聲請羈押禁見獲准，全案從此處開始向上延燒。

及後屏東地檢署查出，周品全涉嫌協助郭台銘連署，以每份現金200元收購連署書，以違反選罷法向法院聲押禁見獲准，周品全提抗告全遭駁回，如今周典論住處遭搜索，震撼屏東政壇。

替涉賄潮州鎮長抱屈 周典論上周日晚在屏東首度與國民黨總統候選人侯友宜同框。當時周典論站台，逐一介紹台上黨籍鄉鎮長，提到周品全無法出席，他當時說周品全因為太挺國民黨被收押，「收押對不對，大家自己判斷！是不是有政治迫害！」為周品全抱屈。

屏東地檢署昨日表示，郭台銘參選總統連署案持續偵辦，帶回周典論與其女兒周孟蓉，待結束後，才會進一步對外說明。本報綜合報道