積石山縣震塌1.5萬農房 結構弱屬主因

【本報綜合報道】甘肅省臨夏州積石山縣上周一發生6.2級地震，內地傳媒昨日從青海省應急管理廳獲悉，截至周日晚上11時，地震累計造成該省海東市32人遇難及兩人失蹤。昨日上午10時，積石山縣大河家鎮、石塬鎮秦陰村、柳溝鄉尕集村一社、劉集鄉肖家村同步舉行悼念地震遇難者默哀儀式。

截至上周五上午8時，地震累計造成積石山縣117人遇難及781人受傷，近1.5萬間房屋倒塌。對於是地震造成大量農村房屋倒塌，甘肅省住建廳副廳長王勇指出，此次地震震源非常淺，又是逆衝型地震，本身釋放的能量更大。地震震央積石山縣坐落在沉積地層上，處於黃土高原和青藏高原交界區域。相關研究表明，在黃土高原地區發生地震，都會有比較顯著的場地放大效應，造成更大的地面破壞力。

淺層地震破壞大 自建房抗震力差 此次地震最大烈度達到8度，主要涉及積石山縣大河家鎮、劉集鄉、石塬鎮、柳溝鄉等重災區。王勇稱，這個最大烈度超過國家標準《建築抗震設計規範》相關附件中確定的積石山縣7度設防烈度。同時農村房屋以自籌自建自用為主，抗震性能參差不齊，都是導致房屋倒塌的主要原因。

甘肅省住建廳村鎮建設處處長馬筵棟表示，此次地震中倒塌及受損嚴重的農房大多建成年代較早，以村民自建的偏房、輔助用房為主，該類房屋多為土木或磚木結構，承重牆為土牆或磚牆，牆與木構架連接的位置不牢固，整體性不強，抵抗高烈度地震的性能弱。