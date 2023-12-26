疑有小孩跳車 上海迪園停運新設施

【本報綜合報道】上海迪士尼度假區周日晚上公布園區新項目「瘋狂動物城：熱力追蹤」停駛，恢復營運時間待定；「瘋狂動物城」主題園區內的其他體驗正常運作。有網民聲稱可能是因為有小孩跳車，所以導致設施停運。

網民表示，當時玩「熱力追蹤」時同車有小孩，說東西掉了，然後突然跳車檢東西，他之後跟着車跑，過了一會兒車子到另一個區域就看不見小孩，項目停駛後聽到小孩哭聲。幾分鐘後就有工作人員到前面，後來又帶乘客離開。另一名網民稱是有女孩的髮箍掉了，然後跳車檢拾，結果跟不上原車，小孩一路狂跑，後來站着不動，被後面一輛左轉的車壓到。

園區上周三開幕 官方稱維修 「瘋狂動物城」港譯是「優獸大都會」，其主題園區上周三開幕，是上海迪士尼樂園的第8大主題園區，也是全球首個以「瘋狂動物城」為主題的園區。「瘋狂動物城：熱力追蹤」是其中主要遊樂設施，是內地首個無軌乘騎遊樂設施，頗具熱度，排隊遊玩者眾。內地傳媒報道，「瘋狂動物城」開幕後，「熱力追蹤」上周六亦曾經故障停駛，有排隊遊客被困在排隊區等待3個多小時，有人凌晨兩時才離開。

上海迪士尼園區人員表示，由於「熱力追蹤」的乘騎系統比較複雜，為了安全考量，可能現場臨時需要營運維護。至於設施是否多次故障，工作人員指園區上周三才正式開幕，難免設備會有故障，園區在盡量維修。