北京冰封逾300小時 破紀錄

寒冷天氣近半月 終回升到0℃ 經歷近半個月的寒冷天氣，北京南郊觀象台昨日最高氣溫終於回升到0℃，結束了當地連續逾300小時0℃以下低溫，但已打破當地歷來最長的連續低溫紀錄。隨着內地大部分地區氣溫回升，本月底多地最高氣溫度或較常年同期偏高8℃以上。

最低-10℃以下長達9天 據了解，南郊觀象台從本月11日凌晨零時開始氣溫低於冰點，直到周一再回升到0℃。這是繼1951年有完整紀錄以來，當地在12月最長連續低溫。另根據紀錄，12月北京最低氣溫低於-10℃的連續低溫日數最長為11天，出現在1952年12月15日至25日。這次北京持續低溫期間，最低氣溫低於-10℃的連續日數達到9天。市氣象台預測，本周北京晴雲交替，氣溫穩步向上，早晚寒冷。今至明日，最高和最低氣溫為3℃到-8℃。

多地雨雪天氣將減少 據中央氣象台網站消息，過去24小時，全國大部地區降雨稀少，華北黃淮等地出現霧霾天氣。當日早晨，北京、天津、河北、山東、河南、遼寧、陝西等地部分地區出現輕至中度霧霾，局部地區重度霧霾，關注對人體健康等影響。預計本周內地北方大部氣溫波動回升，江南多地最高氣溫可升至15℃以上，華南等地20℃以上的範圍也會擴大。

雨水方面，未來兩天內地大部地區雨雪稀少。內蒙古、黑龍江、吉林、川西高原部分地區周一降雪範圍較大，西藏、雲南、四川部分地區有小到中雨。黑龍江、新疆部分地區今日有小雪，四川、雲南、海南有小到中雨。新疆、西藏部分地區明日有小到中雪或雨夾雪，其中新疆伊犁河谷部分地區有大雪。華南、海南等地有小到中雨，局部地區有大雨。本報綜合報道