醫保統籌額度傳清零 內蒙古闢謠
【本報綜合報道】內地近日傳出「藥店已停止統籌額度支付」，指內蒙古自治區一些地區「門診5,000元（人民幣‧下同，約5,508港元）醫保統籌額度本月底要清零」。內蒙古自治區錫林郭勒盟醫療保障局稱，「政策取消純屬謠言，年底清零是對醫保政策的誤解誤讀」。
錫林郭勒盟醫療保障局表示，去年10月1日實施職工基本醫療保險門診共濟保障機制，規定門診統籌待遇標準是在一個自然年度內，參保人員在定點醫藥機構發生的政策範圍內，普通門診醫療費用按政策結算。明年參保職工的門診費用重新累計，達到起付標準後按規定享受門診統籌待遇，因此不存在報銷額度清零和政策取消的說法。
湖南江西亦作出澄清
湖南省醫保局日前也發布消息闢謠，指在新的自然年度，職工醫保普通門診統籌年度報銷額度，將根據新的統計數據進行更新，確保參保人獲得持續充分的額度保障。江西省醫療保障局指出，近期一些定點零售藥店受利益驅動，曲解醫保門診統籌政策，錯誤宣傳「門診統籌不用，年底額度將清零」，甚至通過互聯網醫院違規線上開具處方套取門診統籌基金，給門診統籌政策實施和醫保基金安全造成重大安全隱患。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：