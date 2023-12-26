醫保統籌額度傳清零 內蒙古闢謠

錫林郭勒盟醫療保障局表示，去年10月1日實施職工基本醫療保險門診共濟保障機制，規定門診統籌待遇標準是在一個自然年度內，參保人員在定點醫藥機構發生的政策範圍內，普通門診醫療費用按政策結算。明年參保職工的門診費用重新累計，達到起付標準後按規定享受門診統籌待遇，因此不存在報銷額度清零和政策取消的說法。