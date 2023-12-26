華官媒斥菲勾聯美國 南海滋事

【本報綜合報道】中國和菲律賓在南海角力持續升溫，中國官媒《人民日報》周日發表評論文章，指若菲律賓誤判情勢，一意孤行，甚至與不懷好意的域外勢力相互勾聯，繼續生事生亂，中方必將依法維權，堅決回應。同時，中方願同菲方透過對話協商妥善管控分歧，希望菲方做出正確選擇，落實對話協商妥善處理分歧的承諾。

強調中國海警依法維權 文章指出，菲律賓在南海屢屢生事，不斷在南沙群島仁愛礁海域侵權挑釁，持續散布假訊息抹黑中國。作為域外國家，美國不僅慫恿支持配合菲方挑釁行為，還顛倒是非，對中方橫加指摘，不負責任地增加地區緊張局勢。菲律賓倚仗域外力量支持，無視中方善意和克制，一再挑釁中方原則和底線，這種行徑是極其危險的，對地區和平穩定、繁榮發展造成嚴重危害。

文章強調，針對菲律賓蓄意滋事挑釁，中國海警依法採取反制措施，中方堅決反對菲方侵佔仁愛礁的圖謀，已經透過多個層級、多個管道向菲方表明中方嚴正立場，並提出妥善管控仁愛礁局勢的倡議。文章又批評美國不是第一次妄圖借菲律賓之手「攪渾」南海，目的是透過炒作南海問題破壞中國與地區國家關係，拉別的國家幫助推進其圍堵遏制中國的地緣政治圖謀。