國安部促公民 提高保密意識防洩密

【本報綜合報道】國家安全部昨日發文，提供針對日常生活小細節的注意事項清單，要求所有公民提高保密意識，防止國家秘密和工作秘密外洩。國安部強調，每個公民有保守國家秘密的義務，任何危害國家秘密安全的行為都必將受到法律追究。

不私印資料 防手機連接不明網絡 文章內容促公民注意事項清單包括，不把涉密文件、資料隨意堆放在辦公桌上，用後及時將其放到符合保密等級的保密櫃中；不把涉密文件、資料帶離辦公場所；閱讀或使用完涉密文件、資料後不私自留存；不私自複印、摘抄、掃描或翻拍涉密文件、資料；不通過普通郵寄的方式寄遞涉密文件、資料；不隨意把存有涉密文件的USB或移動硬碟交由他人使用；不在互聯網網盤、雲盤存儲國家秘密和內部敏感訊息。

至於生活中使用的手機方面，不用來發送國家秘密事項或涉密訊息；不掃描來路不明的二維碼（QR Code）；不連接沒有加密防護的WiFi網絡；不過於詳細記錄聯絡人的工作單位、職務等訊息；不把手機連接涉密電腦；不輕易在敏感地點附近打開手機的定位功能；不把手機帶入涉密場所。

注意事項清單也提到生活中的朋友圈，包括不與朋友、同學、家人等談論涉密事項；不攜帶密件等涉密物品參觀、遊覽、探親訪友或出入公共場所；在社會交往中潔身自好，在重要敏感單位工作的人員不要暗示自己的「特殊身份」，避免被別有用心的人利誘、脅迫導致洩密；不在公共社交平台上談論涉密事項。