華為前高層設公司 涉晶片侵權14人被拘

上海偵破 尊湃通訊去年接受小米融資 上海警方日前公布偵破一宗侵犯晶片技術商業秘密案，拘捕張姓、劉姓等14名涉案公司核心成員。內媒昨天引述多名業內人士揭露，涉案公司為尊湃通訊，公司始創人張琨是內地科技巨頭華為子公司高層。尊湃通訊主要開發WiFi路由器晶片，去年接受小米集團等多間內地投資公司融資，小米強調屬正常財務投資行為。

上海市公安局經濟犯罪偵查總隊上周四通報，擁有涉案晶片技術專利的權利公司前高管張×、劉×為牟取非法利益，2021年2月在離職後設立×科技公司，以支付高薪、股權利誘多名前公司研發人員跳槽，並指使他們以摘抄、截屏等方式非法獲取晶片技術資料，抄襲並運用於張×公司設計的同類型晶片上，企圖以此非法牟利。

利誘研發人員 晶片相似度逾9成 在公安部指揮部署和江蘇警方配合下，上海警方查扣7部儲存侵權晶片技術的伺服器，並確認侵權晶片與權利公司商業機密技術具90%以上同一性。張×、劉×等4名主要疑犯已被警方依法執行逮捕，其餘10名疑犯獲准取保候審。

據業內人士指證，被捕的張琨在2021年創立尊湃通訊前，是華為旗下海思半導體的技術總監，有超過20年半導體從業經驗。尊湃通訊於創立同年5月，接受近億元人民幣融資，翌年5月再接受小米旗下投資公司等數億元人民幣融資。目前小米集團和其關聯公司是尊湃通訊股東，總持股份額接近一成。小米集團戰略投資部董事總經理蔣文，更兼任尊湃通訊董事職務。

今年8月公開的裁判文書顯示，華為上海海思技術有限公司申請訴前財產保全，請求凍結尊湃通訊科技（南京）有限公司及其分公司和子公司公司銀行存款9,500萬元人民幣（約一億港元），或查封、凍結、扣押價值相應的其他財產。法院認為上述申請符合法律規定，裁定執行。

小米稱無技術合作 屬正常投資 小米集團周日發布澄清公告，指摘網傳某晶片公司與小米有關的謠言不負責任、完全失實，小米已完成取證並上報有關部門。小米表明不參與該晶片公司的直接管理和營運，與該公司沒有知識產權或技術合作，而集團旗下投資公司瀚星創業投資有限公司參與融資，是「正常得不能再正常的財務投資行為」。本報綜合報道