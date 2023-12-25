機場相識48載 兩女成畢生摯友

【本報綜合報道】美國傳媒上周五報道，兩名女子於48年前的平安夜在機場因航班延誤相識，雙方一見如故並交換了聯繫方式，此後每年平安夜都會致電祝賀對方，更成為畢生摯友。即使兩人現時相隔遠方，關係仍然親密如故。

相隔遠方仍保持聯絡 71歲的波伊澤（Cathy Poyser）自幼朋友不多，從華盛頓州亞基馬市搬到加州洛杉磯工作後更倍感孤獨。1975年的平安夜，她打算返回家鄉和家人過節，排隊辦理登機手續時獲悉航班延誤，在其心情納悶之際，排在她前方的阿博特（Debbie Abbott）主動上前搭訕，讓她內心頓時升起一股暖意。兩人互不相識卻一見如故，相約日後定期見面，此後不僅相約到對方家中過聖誕節和新年，更會一起四處遊歷、逛街和看比賽。

波伊澤和阿博特因健康問題及疫情等因素，已有數年未見面，不過兩人仍會以通電話等方式保持聯繫，並趁平安夜促膝長談，緬懷舊時光。波伊澤計劃明年春天去加州旅行，並相信再見阿博特之時，一定會回到當初輕鬆自若的談笑氣氛。