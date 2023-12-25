歡聚聖誕 星洲飄雪好氣氛 美澳彩燈夜迷人

今日是普天同慶的聖誕節，世界各地民眾以不同方式慶祝這一特別節日，留下美好回憶。新加坡東陵坊就在商場外「降雪」，以泡沫製成人造雪，並廣場上燈飾華美的聖誕樹，配合背景播放百聽不厭的聖誕歌曲，節日氣氛一下達到頂點，許多家長周末帶同孩子前往觀賞，場面熱鬧。

人多熱鬧可讓節日氣氛更為濃厚，但澳洲新南威爾士省、昆士蘭省等多省居民也毫不遜色，紛紛在自家裝點滿滿燈飾。其中，位於西澳省坎寧頓一處民宅在全屋上下掛滿五光十色的燈飾，屋外也有不同顏色的聖誕樹、比屋高的充氣聖誕老人，還布置了耶穌誕生場景，讓節日在絢爛繽紛的燈光下更顯神聖。

美國德州男子哈特格雷夫斯（Chris Hartgraves）同樣在家布置耀目璀璨的燈飾，更因在設置了含1.3萬盞燈的聖誕音樂燈光秀，從遠處觀看，一度被人誤會是外星人的不明飛行物體（UFO）登陸地球。數千燈泡隨着音樂，每隔15分鐘就會閃爍一次，持續3小時。明亮炫麗的燈光甚至引來警察，他們到訪視察後竟捨不得離開，留下來一起看燈光秀。

加國垃圾車聖誕老人派糖 聖誕節不一定只讓自己開心，也能為他人帶來愉悅。加拿大懷特霍斯環衞工人亨德森（Wayne Henderson）是當地有名的「垃圾車聖誕老人」，只因他每年12月都會裝扮成聖誕老人，駕駛掛滿燈飾的垃圾車到小學、託兒所和老人院派糖，傳遞喜興節日氣氛。今年他更正式交棒給兒子瑞安（Ryan Henderson），繼承這項優良傳統，延續歡樂。本報綜合報道

澳 洲：西澳省坎寧頓居民在家門布置各種富有聖誕特色的裝飾。 美 國：德州男子哈特格雷夫斯布置的聖誕音樂燈光秀明亮炫麗。 加拿大：垃圾車聖誕老人每年都會在懷特霍斯出動。