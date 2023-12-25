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奪軍車撞市集2死 拘菲漢
菲律賓達沃市一名男子昨日早上奪取停泊在街上的軍車後駕車撞入一個市集，造成兩人死亡，3人受傷。44歲涉事男子突然登上達沃特遣隊的一輛軍車，然後駕車撞向市集的顧客，一名43歲男子和一名34歲女子當場死亡。男子已被捕，警方正調查他的犯案動機。（綜合報道）
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