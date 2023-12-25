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韓澡堂浴池漏電 3嫗亡
南韓世宗市一間公共澡堂昨日有3名年長婦女觸電身亡，警方初步認為是浴池漏電引起。事發澡堂有39年歷史，去年6月通過電氣安全檢查。但多名顧客直指澡堂天花板和牆壁到處都是裂痕和破損，有配電箱電線外露，政府計劃對全市約20間澡堂展開電力安全檢查。（綜合報道）
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